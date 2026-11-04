Путин: Сплоченность народов России всегда играла и играет ключевую роль Фото: REUTERS.

Сплоченность народов России всегда играла и продолжает играть ключевую роль в жизни страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув особое значение национального единства для государства.

По словам российского лидера, именно единство представителей разных национальностей на протяжении истории помогало стране преодолевать трудности и противостоять внешним вызовам.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Глава государства напомнил о подвиге предков, которые в трудный для страны час объединились ради защиты родной земли. Он отметил, что их сплоченность, любовь к Отечеству и верность патриотическим идеалам остаются примером для нынешнего и будущих поколений.