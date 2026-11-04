418 миллиардов не помогли: Европа рискует остаться без армии к 2030 году Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Евросоюз может сорвать собственные планы милитаризации к 2030 году, несмотря на рекордные 418 млрд евро оборонных расходов в 2025-м. Об этом пишет Euronews со ссылкой на проект рабочей программы Еврокомиссии на 2027 год. В документе признают, что поставленные цели под угрозой.

Причина проста — деньги есть, а боеспособных армий нет. Европейские войска по-прежнему не готовы к быстрому развёртыванию, долгим операциям и слаженным действиям между странами. Многомиллиардные вливания пока не превратились в реальную силу.

Добавляет головной боли и Вашингтон: США сокращают военное присутствие в Европе, включая часть стратегических средств обеспечения. Без американской подстраховки европейцам придётся туго.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс уже говорил о необходимости своих возможностей — военно-транспортной авиации, дозаправки в воздухе, космической инфраструктуры и киберобороны. По оценке Euronews, это потянет ещё на 500 млрд евро. В ответ ЕК хочет предложить новый инструмент стратегического военного обеспечения для совместного развития таких сил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов на вооруженный конфликт с Европой, несмотря на громогласные заявления еврочиновников о подготовке к 2030 году. При этом глава государства добавил, что РФ готова к любому развитию событий.