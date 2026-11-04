Соратники Вучича оказались на рейсе, прилетевшем в Москву Фото: REUTERS.

Самолет Air Serbia с политиками из окружения экс-президента Сербии Александра Вучича вернули в Белград из-за нарушения предполетного досмотра. После проверок рейс вылетел в Москву. Об этом сообщают Nova и N1.

Сообщается, что самолет рейса JU134, вылетевший из Белграда в Москву, достиг юга Литвы и получил приказ вернуться в Белград по решению директора по безопасности аэропорта. Один из пассажиров, соратников Вучича, поднялся на борт без досмотра, что вызвало проверку по протоколу взрыва. Телеканал сообщает о содействии «неустановленного лица».

Air Serbia подтвердила возврат самолета в Белград из-за проблемы, решенной в соответствии с правилами безопасности. Подробности пассажира не разглашаются.

Ранее KP.RU рассказал, какую главную ошибку допустил президент Сербии Александр Вучич. Из-за нее он проиграл на выборах, и новые власти теперь будут действовать по указке Запада.