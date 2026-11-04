Владимир Путин поздравил россиян с Днём народного единства Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня народного единства.

«Поздравляю вас и всех граждан нашей страны с праздником, с Днём народного единства», — сказал он.

Также российский лидер указал, что именно русский народ и язык — основа государственности Российской Федерации.

Перед этим Путин провел на Красной площади встречу с детьми участников специальной военной операции, представителями молодежных организаций и юными добровольцами.

Разговор состоялся сразу после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В мероприятии также участвовали главы традиционных религиозных конфессий России, подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и участники молодежных движений.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.