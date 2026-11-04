Рынки отреагировали мгновенно: украинские облигации взлетели после поражения республиканцев в США

Bloomberg: украинские облигации резко выросли после победы демократов в США Фото: REUTERS.

Долларовые государственные облигации Украины показали резкий рост на мировых рынках после победы демократической партии на промежуточных выборах в США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сообщается, ценные бумаги Украины со ставкой 4,5% и погашением в 2034 году подорожали более чем на цент за доллар, превысив отметку в 63 цента и достигнув максимальных показателей за последние полтора месяца.

Отмечается, что инвесторы отреагировали на поражение республиканцев в расчете на укрепление союзнических связей между Вашингтоном и Киевом. Эксперты полагают, что контроль демократов над обеими палатами Конгресса способен гарантировать бесперебойные поставки вооружений и обмен разведданными, что критически важно для укрепления обороноспособности страны.

Напомним, после промежуточных выборов в США демократы получили контроль над Конгрессом. Республиканцы потеряли ключевые места, а демократы взяли 54 места в Сенате. СМИ сообщают, что это может привести к третьему импичменту Дональда Трампа.