Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире4 ноября 2026 13:08

Рынки отреагировали мгновенно: украинские облигации взлетели после поражения республиканцев в США

Bloomberg: украинские облигации резко выросли после победы демократов в США
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Bloomberg: украинские облигации резко выросли после победы демократов в США

Bloomberg: украинские облигации резко выросли после победы демократов в США

Фото: REUTERS.

Долларовые государственные облигации Украины показали резкий рост на мировых рынках после победы демократической партии на промежуточных выборах в США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сообщается, ценные бумаги Украины со ставкой 4,5% и погашением в 2034 году подорожали более чем на цент за доллар, превысив отметку в 63 цента и достигнув максимальных показателей за последние полтора месяца.

Отмечается, что инвесторы отреагировали на поражение республиканцев в расчете на укрепление союзнических связей между Вашингтоном и Киевом. Эксперты полагают, что контроль демократов над обеими палатами Конгресса способен гарантировать бесперебойные поставки вооружений и обмен разведданными, что критически важно для укрепления обороноспособности страны.

Напомним, после промежуточных выборов в США демократы получили контроль над Конгрессом. Республиканцы потеряли ключевые места, а демократы взяли 54 места в Сенате. СМИ сообщают, что это может привести к третьему импичменту Дональда Трампа.