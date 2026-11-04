Три человека погибли и четыре пострадали после атак ВСУ на Белгородскую область Фото: REUTERS.

Украинские боевики, запуская очередные беспилотники по населённым пунктам Белгородской области, убили мирных жителей. На этот раз погибли три человека, и ещё четверо получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил оперштаб региона, отслеживающий ущерб от действий ВСУ.

"В селе Вознесеновка Шебекинского округа днём, 3 ноября, в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. В поселке Отрадовский Краснояружского округа вследствие атаки дрона на легковой автомобиль погибла семейная пара", - заявили в оперштабе.

Уточняется, что из-за атак дронов пострадали люди в четырёх сёлах.

Ранее KP.RU сообщил, что силы ПВО России за последние сутки сбили почти тысячу украинских беспилотников над регионами. В ответ были поражены стратегические объекты на территориях, подконтрольных киевскому режиму.

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