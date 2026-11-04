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НовостиПолитика4 ноября 2026 9:30

Силы ПВО за сутки уничтожили 972 дрона ВСУ

В течение суток ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения украинских БПЛА
Анастасия СУТОРМИНА
Силы ПВО за сутки уничтожили 972 дрона ВСУ

Силы ПВО за сутки уничтожили 972 дрона ВСУ

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 972 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве отметили, что российские войска в течение суток поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения украинских НРТК И БПЛА.

Ранее стало известно, что этой ночью российские военные продолжили серию ударов беспилотниками по украинским энергообъектам и судам, которые работают на нужды ВСУ.

Стоит напомнить: за последние сутки российские военные уже били по объектам портовой инфраструктуры, которые использует ВСУ. В результате успешных операций удалось поразить места хранения и запуска украинских беспилотников. Удары наносились различными видами вооружений.