Силы ПВО за сутки уничтожили 972 дрона ВСУ Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 972 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве отметили, что российские войска в течение суток поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения украинских НРТК И БПЛА.

Ранее стало известно, что этой ночью российские военные продолжили серию ударов беспилотниками по украинским энергообъектам и судам, которые работают на нужды ВСУ.

Стоит напомнить: за последние сутки российские военные уже били по объектам портовой инфраструктуры, которые использует ВСУ. В результате успешных операций удалось поразить места хранения и запуска украинских беспилотников. Удары наносились различными видами вооружений.