Силы ПВО за сутки уничтожили 972 дрона ВСУ

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Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 972 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также в оборонном ведомстве отметили, что российские войска в течение суток поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения украинских НРТК И БПЛА.
Ранее стало известно, что этой ночью российские военные продолжили серию ударов беспилотниками по украинским энергообъектам и судам, которые работают на нужды ВСУ.
Стоит напомнить: за последние сутки российские военные уже били по объектам портовой инфраструктуры, которые использует ВСУ. В результате успешных операций удалось поразить места хранения и запуска украинских беспилотников. Удары наносились различными видами вооружений.