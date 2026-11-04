В Минэнерго назвали причину отключения света в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В ночь на 4 ноября украинские военные атаковали объекты энергетики России, оставив Крым и Севастополь без электричества. Об этом говорится в сообщении от Минэнерго РФ.

«В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя. Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ», — ведомство озвучило причину отключения света в Крыму.

Введены графики временного отключения потребления для ликвидации последствий. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. В Крыму второй день подряд действуют ограничения на подачу электричества. 3 ноября часть полуострова, Севастополя и Херсонской области осталась без света из-за аварии на энергосетях за пределами региона, что вызвало введение графиков отключений.

Ранее KP.RU писал, что Запорожская область также осталась практически без света из-за террористической атаки ВСУ на гражданские объекты. Власти региона заявили, что привычные графики снабжения электричеством региона не действуют, сейчас идут ремонтные работы.