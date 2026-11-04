Путин: россияне сегодня острее осознают ценности и традиции, завещанные предками Фото: REUTERS.

Россияне сегодня еще острее осознают ценность традиций, которые им завещали предки, и необходимость сохранения духовного наследия страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международной недели «Народы России».

Глава государства обратил внимание на важность сохранения исторической памяти и традиций, передаваемых из поколения в поколение. По его словам, даже спустя столетия их значение для российского общества не только не уменьшилось, но и стало ощущаться сильнее.

«Сегодня, спустя столетия, мы еще более остро осознаем ценности и традиции, завещанные нам предками, чувствуем, что живое, духовное наследие нужно беречь», — подчеркнул Путин.

Во время своего выступления президент также поздравил граждан страны с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Накануне российский лидер отметил растущий интерес граждан к языкам и традициям народов России. На заседании Совета по межнациональным отношениям Путин обратил внимание на увеличение числа желающих изучать национальные языки. Он также подчеркнул важность знакомства с культурным многообразием страны и возрождения народных ремесел.