Путин: народы РФ за многие века проросли друг в друга своей культурой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Народы России за многие века настолько сблизились, что буквально «проросли» друг в друга своими культурами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международной недели «Народы России».

Глава государства подчеркнул, что на протяжении всей истории страны представители разных национальностей взаимодействовали друг с другом, обменивались традициями, языками и обычаями. По его словам, это сформировало особое культурное родство между народами России.

«Мы не просто сплотились за века и эпохи, можно без всякого преувеличения сказать, что наши культуры, мы просто проросли друг в друга. Это родство, душа народа отражается в нашей тысячелетней истории, в ратной летописи Отечества, в его великих свершениях», — отметил Путин.

Президент также напомнил, что представители самых разных национальностей прославили Россию своими достижениями. Среди них великие первопроходцы, ученые, изобретатели, артисты, художники и воины. При этом самобытное искусство всех народов страны, подчеркнул российский лидер, во всем мире воспринимается как русское.

Накануне Владимир Путин отметил растущий интерес россиян к национальным языкам, традициям и народным ремеслам. На заседании Совета по межнациональным отношениям глава государства рассказал об увеличении числа желающих изучать языки народов России. Президент также подчеркнул, что знакомство с культурным многообразием страны может приносить огромное удовольствие.