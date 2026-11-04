Владимир Путин рассказал сопровождавшим его на выставке детям о святителе Луке Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин рассказал детям, сопровождавшим его на выставке «Христианская традиция. Наши дни», о святителе Луке и его работе военным хирургом. Глава государства обратил внимание ребят на скульптуру, посвященную священнослужителю, и напомнил о его заслугах в годы Великой Отечественной войны.

«Во время Великой Отечественной войны (он – прим.ред.) многое сделал для спасения раненых», — рассказал Путин юным участникам мероприятия.

Святитель Лука во время войны работал хирургом, проводил операции и брался даже за самые сложные случаи. Российский лидер также напомнил, что за разработку новых методов лечения ранений священнослужитель получил Сталинскую премию.

Выставку Путин посетил в День народного единства после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Вместе с президентом в мероприятии участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций.

Ранее Владимир Путин пообщался с детьми участников специальной военной операции и юными добровольцами на Красной площади. На встречу с президентом приехали около 30 ребят из разных регионов России, включая исторические территории. Общение состоялось после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.