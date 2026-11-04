Украинцев снова оставили без света: Киев ввел очередные ограничения Фото: REUTERS.

В Киеве и Киевской области вновь ввели аварийные отключения электроэнергии спустя всего два часа после возвращения к плановым графикам. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

По информации компании, ограничения снова действуют как в самой украинской столице, так и в прилегающих районах. До этого энергетики ненадолго восстановили подачу электричества по установленному расписанию после предыдущих экстренных отключений.

Теперь графики вновь не действуют. Жители Киева и области не могут ориентироваться на привычное расписание подачи света, поскольку электроснабжение ограничивается в аварийном режиме.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении объектов регионального энергетического узла. Он признал, что ситуация с электроснабжением украинской столицы остается чрезвычайно сложной.

Ранее KP.RU сообщал о критической ситуации в энергосистеме Киевской области. По информации украинского Минэнерго, из-за серьезных повреждений оборудования энергетикам пришлось ввести жесткие ограничения. Утренняя попытка вернуться к плановым графикам также провалилась: экстренные отключения возобновились уже через десять минут. Аналогичные ограничения затронули Харьковскую область, а перебои со светом наблюдались еще в нескольких регионах Украины.