Зеленский в Берлине пожаловался на хронический дефицит ракет для ПВО Patriot Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский в ходе встречи в Берлине с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом заявил о критической нехватке средств противовоздушной обороны, особо выделив дефицит боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Каждый день наносится огромное количество ударов по нашей энергетике, и особенно сложно из-за баллистических ракет из-за хронического дефицита средств противовоздушной обороны, в том числе Patriot», — написал глава киевского режима в своем Telegram-канале по итогам переговоров с немецким министром.

Напомним, украинские власти регулярно выступают с заявлениями об исчерпании запасов ракет-перехватчиков. Зеленский публично выражал недовольство задержками поставок американских зенитных ракет, приобретаемых европейскими странами в рамках совместного механизма PURL. Он возложил ответственность за месячную задержку поставок на главу Пентагона Пита Хегсета.