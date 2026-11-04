Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 ноября 2026 13:58

Владимир Путин рассказал, в чем сила и огромное преимущество России

Путин заявил, что главная сила России заключается в ее многообразии
Марк СОКОЛОВ
Владимир Путин рассказал, в чем сила и огромное преимущество России

Владимир Путин рассказал, в чем сила и огромное преимущество России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Главная сила России и ее огромное конкурентное преимущество заключаются в многообразии культур, традиций и обычаев народов страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России».

По словам российского лидера, многонациональное согласие является общим достоянием государства, которое необходимо сохранять и укреплять. При этом культурные особенности разных народов президент назвал важным потенциалом для дальнейшего развития страны.

«У нас большая страна. И вновь хочу повторить, в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние», — подчеркнул Путин.

Международная неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября по всей стране. Мероприятие направлено на укрепление единства многонационального народа РФ и проводится ежегодно по указу президента. Организацией занимаются аппарат Совета безопасности России и фонд «Росконгресс».

Накануне Владимир Путин отметил растущий интерес россиян к языкам и традициям народов страны. На заседании Совета по межнациональным отношениям президент рассказал об увеличении числа желающих изучать национальные языки. Также он обратил внимание на возрождение народных ремесел и важность знакомства с культурным наследием разных регионов России.