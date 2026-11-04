Путин: Ответом на любые вызовы РФ всегда являлась сплоченность ее народа Фото: REUTERS.

Главным и неизменным ответом России на любые возникающие вызовы всегда являлись единство граждан и стремление народа самостоятельно определять судьбу своей страны. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации.

«С какими бы вызовами ни сталкивалась наша страна, российская государственность, ответом всегда становились сплоченность людей, общая и оттого непобедимая воля, стремление самостоятельно определять свою судьбу», — подчеркнул российский лидер, напомнив о событиях в 1612 году, а также в XIX–XX веках и сейчас.

В ходе выступления глава государства уделил особое внимание участникам специальной военной операции, отметив, что российские бойцы отважно отстаивают интересы страны и ее государственность на линии фронта.

Путин подчеркнул, что весь народ России объединился в искренней поддержке героев специальной военной операции, что еще раз доказывает высокую степень консолидации общества в ключевые моменты истории.