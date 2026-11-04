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НовостиПолитика4 ноября 2026 14:05

Песков: Путин и Трамп не планируют говорить по телефону в ближайшее время

В Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
Сергей КУДРИН
Песков: Путин и Трамп не планируют говорить по телефону в ближайшее время

Песков: Путин и Трамп не планируют говорить по телефону в ближайшее время

Фото: REUTERS.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, по крайней мере пока, не планируют проводить переговоры по телефону. Никаких согласований подобной беседы между Москвой и Вашингтоном не было. Об этом заявил журналистам 4 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет таких планов", - заявил Песков.

Соответствующий вопрос был задан в связи с поражением республиканцев на выборе в Конгресс США. Ряд СМИ предположили, что после этого Трамп может захотеть переговорить с Путиным и обсудить ситуацию, а также ряд возможных действий.

Ранее KP.RU сообщил, что программа визита Путина в Шэньчжэнь ещё готовится. С китайской стороной ведётся контакт. О трёхсторонней встрече пока нет точной информации. По двусторонней встрече с Трампом решение будет принято ближе к саммиту.

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