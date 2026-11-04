Лихачев заявил о целенаправленной охоте ВСУ на сотрудников Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил о гибели троих сотрудников ЗАЭС за две недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

За последние две недели в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли три сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в среду, 4 ноября, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Глава «Росатома» уточнил, что во вторник, 3 ноября, произошла атака, в результате которой погибла сотрудница сервисного подразделения станции. Дрон-камикадзе попал в лобовое стекло автомобиля, в котором она ехала вместе с мужем, оба погибли на месте. С учетом этого случая число погибших работников ЗАЭС достигло 13 человек. Пять дней назад от атаки дрона погиб сварщик станции, направлявшийся на работу на самокате, а неделю назад был атакован автобус с водителем, перевозившим рабочую смену.

«Таким образом, за две недели у нас сразу трое погибших работников ЗАЭС. Слова о том, что за работниками ведется натуральная охота, — это не фигура речи», — подчеркнул глава «Росатома».

Как писал сайт KP.RU, Лихачев назвал специалистов, продолжающих обеспечивать безопасность эксплуатации энергоблоков и обслуживание оборудования ЗАЭС, настоящими героями. Он также заверил, что госкорпорация продолжит оказывать всестороннюю поддержку сотрудникам станции, их семьям и жителям города Энергодара.