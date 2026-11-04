Песков объяснил, когда в России объявят "десятилетие народного единства"

Песков: Десятилетие народного единства объявят, когда будут свободные годы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил в беседе с журналистами 4 ноября, когда в стране может быть объявлено "десятилетие народного единства". По словам представителя Кремля, для этого нужно выделить "свободные" годы, в которые не будет никаких знаковых направлений, объявленных приоритетными для работы государства.

"Дело в том, что нужно сопоставить, какие годы запланированы в планах. Это будет сделано, и потом будет принято решение", - заявил Песков.

Поводом для обсуждения стало предложение о "десятилетии народного единства", поступившее в ходе пленарной сессии международной недели "Народы России".

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём народного единства. Путин отметил важность этого праздника для всех россиян. Он подчеркнул, что русский народ и язык являются фундаментом государственности РФ.

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