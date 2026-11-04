Замглавы ФНС Чекмышев: добровольная уплата налогов становится нормой Фото: Иван МАКЕЕВ.

Просветительские проекты ФНС России направлены на повышение доверия между налогоплательщиками и государством, способствуя добровольной уплате налогов. Об сообщил ИС "Вести" заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев.

«Мы рождаем атмосферу доверия. У нас налогоплательщик понимает, что уплата налога простая, сервисы удобные, появляется открытый диалог. Добровольная уплата становится той самой нормой поведения, которую мы хотим», — рассказал Чекмышев.

Позже он отметил, что для создания доверительной атмосферы снижается неопределенность между налогоплательщиком и государством. При этом россиянам объясняют, как правильно оплачивать налоги. Это помогает избежать ошибок и свести к минимуму проверки.

Ранее KP.RU перечислил три вида налогов, которые нужно заплатить россиянам до конца ноября. Оказалось, что в этот список входят имущественные налоги.