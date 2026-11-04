В Кремле раскрыли, кто отправится от России в США для встречи с Меланией Трамп

Песков: Лантратова и Дмитриев будут участниками будущей встречи с Меланией Трамп - расширенная версия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова и глава РФПИ Кирилл Дмитриев станут участниками встречи с первой леди США Меланией Трамп, если все пойдет по плану. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев. Но главная там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться», - поделился деталями пресс-секретарь президента.

Он добавил, что российская сторона может пропустить мероприятие из-за виз. Поскольку всего пару часов назад не у всей российской делегации были оформлены документы на вылет.

«Это всегда сейчас проблематично. Если логистика вся, что называется, „срастется“, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев», - сказал Песков.

Ранее офис первой леди США подтвердил планы Мелании организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме. Предложение было озвучено после удачного завершения гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.