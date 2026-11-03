Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 ноября 2026 13:53

Песков: пока неизвестно, кто представит Россию на встрече у Мелании Трамп

Встреча с участием представителей России и Украины запланирована на 5 ноября в Белом доме
Анна АДАМАЙТЕС
Песков: пока неизвестно, кто представит Россию на встрече у Мелании Трамп

Песков: пока неизвестно, кто представит Россию на встрече у Мелании Трамп

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пока неизвестно, кто будет представлять Российскую Федерацию на встрече у первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп, которая запланирована на 5 ноября в Белом доме. Об этом 3 ноября, во вторник, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничего об этом еще не известно», — ответил журналистам на брифинге представитель Кремля, когда его спросили о подробностях встречи в Вашингтоне.

Ранее KP.RU писал, что офис Мелании Трамп подтвердил ее намерение организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме. Инициатива прозвучала после завершения гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Также KP.RU сообщал, что Мелания Трамп назвала гуманитарную операцию в Алешках успешной и поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество. Первая леди США выразила надежду, что миссия станет началом прочного мира между двумя странами.