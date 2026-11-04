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НовостиПолитика4 ноября 2026 14:39

ВС РФ нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом в порту Одессы

ВС РФ продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом в порту Одессы

ВС РФ нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом в порту Одессы

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации поразили в порту Одессы сухогруз, осуществлявший доставку военного имущества на территорию Украины. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как сообщается, судно транспортировало груз военного назначения для нужд украинских вооруженных формирований.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России в течение суток поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также цеха, места хранения и производства украинских беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов (НРТК).