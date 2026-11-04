Стала известна первая реакция Трампа после поражения республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Стала известна первая реакция президента США Дональда Трампа после проигрыша его партии на выборах в конгресс США. Отмечается, что лидер Белого дома был взбешен из-за происходящего. Об этом пишет издание Fox News со ссылкой на слова представителя американской администрации.

В Белом доме была напряженная атмосфера во время подсчета голосов на промежуточных выборах в США. Республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент Трамп был в ярости и шокирован результатами.

«В резиденции царит очень-очень мрачная атмосфера. Обстановка гнетущая», — рассказал чиновник.

Ранее KP.RU рассказал, что Трамп признал поражение республиканцев на выборах в конгресс США. Также он предположил, что всему виной могут быть высокие цены на топливо. Ну также он намекнул на ситуацию в переговорах по Украине.