Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире4 ноября 2026 14:40

Стала известна первая реакция Трампа после поражения республиканцев на выборах

Дональд Трамп был взбешен из-за поражения республиканцев на выборах в США
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Стала известна первая реакция президента США Дональда Трампа после проигрыша его партии на выборах в конгресс США. Отмечается, что лидер Белого дома был взбешен из-за происходящего. Об этом пишет издание Fox News со ссылкой на слова представителя американской администрации.

В Белом доме была напряженная атмосфера во время подсчета голосов на промежуточных выборах в США. Республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент Трамп был в ярости и шокирован результатами.

«В резиденции царит очень-очень мрачная атмосфера. Обстановка гнетущая», — рассказал чиновник.

Ранее KP.RU рассказал, что Трамп признал поражение республиканцев на выборах в конгресс США. Также он предположил, что всему виной могут быть высокие цены на топливо. Ну также он намекнул на ситуацию в переговорах по Украине.