«Думаю, дело в ценах»: Трамп признал поражение на выборах в Конгресс и дал намек на переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

День промежуточных выборов в Конгресс США стал для президента Дональда Трампа крайне тяжелым. Окончательные результаты выборов еще не появились, но уже ясно, что демократы вернули себе полный контроль над американским парламентом.

Демократическая партия отобрала у республиканцев большинство и в Палате представителей, и в Сенате.

Никакого нового «штурма Капитолия» не будет - Трамп уже фактически поздравил противников с победой. Но политическая междоусобица в оставшиеся два года правления Дональда разгорится с утроенной силой.

«Я поздравляю демократов и рассчитываю на сотрудничество с ними ради блага страны», - заявил Дональд Трамп в интервью CBS.

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ ГЛАЗАМИ ТРАМПА

Президент США сказал, что результаты выборов его удивили: он думал, что республиканские кандидаты «выступят лучше», ведь на митингах, где Трамп агитировал за республиканцев, царил такой большой энтузиазм, что все желающие даже не могли попасть на площадки и смотрели трансляции снаружи на больших экранах.

Своим поражением утрату контроля над Конгрессом Трамп считать отказался: если бы в бюллетенях было его имя, победа была бы обеспечена. Часть вины он за проигрыш он возложил на кандидатов от своей партии — мол, ради партийных интересов он привлек людей, с которыми не ладил. Оказалось, зря.

Но и с себя вины не снял.

«Думаю, дело в ценах на топливо, - признался хозяин Белого дома. - Люди согласны с тем, что я делаю относительно Ирана, но они не были готовы к краткосрочным последствиям». Надо было всего-то немного потерпеть…

ПОЧЕМУ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ ПРОИГРАЛА ВЫБОРЫ В КОНГРЕСС

Фото: REUTERS/Brian Snyder

«Краткосрочные последствия» выразились в том, что с начала войны с Ираном в феврале стоимость бензина в Штатах выросла на 40%, дизеля - на 72%. В целом американские граждане переплатили за топливо около 160 млрд долларов.

В общем, за проигрыш на выборах Трамп должен, кроме себя самого, «благодарить» премьера Израиля Нетаньяху, который убедил его начать войну, и сервильную часть своего окружения (например, министра обороны Хегсета), заверявших, что все будет быстро и победоносно.

Демократическая партия отобрала у республиканцев большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Фото: REUTERS.

Сейчас деятельность Трампа одобряют лишь 32% американцев. Впечатляющий антирекорд. Согласно опросам, главные причины недовольства - именно рост цен плюс не выполненные президентом США обещания завершить войны и не начинать новые.

До конца президентского срока единственный для Дональда вариант обеспечить преемственность — стабилизация экономики. Лишь в таком случае шансы стать следующим президентом будут у республиканца (вероятно, главным кандидатом станет вице-президент Джей Ди Вэнс).

Без завершения мировых конфликтов это будет невозможно. Поэтому заинтересованность Трампа и в мирном урегулировании конфликта на Украине возрастет. Недаром еще до выборов он усилил давление на незалежную, на 10 ноября назначены трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Россией, Украиной и США.

КАК ТРАМП БУДЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ДЕМОКРАТАМ В КОНГРЕССЕ

Несмотря на слова о «готовности сотрудничать» с демократами, Дональд уже объяснил, как намерен с ними воевать. Он опубликовал свое фото в фирменной красной кепке со словом «Вето».

В соцсетях Трамп опубликовал бейсболку со словом "Вето"

Президент имеет право наложить его на любой законопроект Конгресса. Для преодоления вето надо по две трети голосов в каждой палате парламента. Даже с учетом победы демократов на выборах столько не наберется. Разве что Трампа предадут однопартийцы.

Но для этого ему надо будет расстрелять на брифинге парочку журналистов и объявить себя царем Вселенной. Что, согласитесь, не особо вероятно.

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