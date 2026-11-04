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НовостиВ мире4 ноября 2026 14:52

«Американский народ сделал выбор»: в ЕС обратились к Конгрессу США с просьбой по Украине

Каллас выразила надежду на продолжение поддержки Украины новым Конгрессом США
Людмила МИТРОХИНА
Кая Каллас, глава евродипломатии

Кая Каллас, глава евродипломатии

Фото: REUTERS.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас надеется на продолжение поддержки Украины со стороны Демпартии в Конгрессе США. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

«Американский народ сделал свой выбор. Я надеюсь, что новый Конгресс обеспечит продолжение поддержки Украины», — отметила представитель ЕС, отвечая на вопрос прессы о выборах в США.

Ранее KP.RU рассказал, что демократы одержали победу на выборах в США. Партия действующего президента Дональда Трампа потерпела неудачу. При этом глава Белого дома отметил, что такое развитие событий может негативно сказаться на Европе. Поэтому европолитикам не стоит радоваться проигрышу республиканской партии. А также он отметил, что поражение могло случиться из-за высоких цен в США.