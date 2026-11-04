Хорошая новость для Трампа: стало понятно, что поможет республиканцам после поражения на выборах в Конгресс

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

В Киеве и Европе не скрывают радости от того, что Республиканская партия США (читай, Дональд Трамп) проиграла выборы в Конгресс. Родственные большинству европейских лидеров демократы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате.

Это дает «элитам» в Европе надежду, что они сумеют удержаться у власти в следующем году, когда свои выборы пройдут в ключевых странах ЕС - прежде всего во Франции, Испании, Италии, Польше.

Насколько эти надежды оправданы?

В европейских странах, включая Германию (где выборы намечены на 2029-й, если не случатся досрочные) все большую поддержку получают правые консервативные партии, ставящие на первое место интересы сограждан. А не «борьбу за общие ценности», в которые вместе с «зеленой экономикой» и бесконтрольной иммиграций прочно вписали защиту Украины.

Именно такие партии откровенно поддерживал Трамп, предупреждая, что либерал-глобалисты ведут Старый Свет к распаду.

«Посмотрите на Францию, на Европу! Там всё разваливается», - негодовал вчера Дональд в эфире Fox News.

С европейскими грандами у Трампа очень натянутые, если не сказать больше, отношения. Авторитетные эксперты в Европе и Америке предупреждают, что после победы демократов они вряд ли потеплеют. И советуют не давать Трампу «повода злиться на Европу – по крайней мере сильнее, чем он уже злится».

«ПЛОХАЯ ВЛАСТЬ, МЕНЯТЬ ЕЕ НАДО»

Чем объяснить полярные политические тенденции в Штатах и Европе? Главное здесь - разное восприятие американцами и европейцами действий своих властей и полученных результатов.

Для граждан Америки очевидным провалом Трампа стал скачок цен на бензин и дизель, вызванный его военной авантюрой в Иране. Ведь именно цены, а не детали внешней политики - главный для заокеанских обывателей индекс успешности правящей партии.

Дорогой бензин? Значит, плохая власть, менять ее надо.

Для европейских избирателей внешняя политика, наоборот, значит многое. В последние годы курс Европы заключался в безусловной поддержке Украины и бескомпромиссной вражде к России - вплоть до заявлений о грядущей войне с РФ.

И на этот курс уходили огромные ресурсы. Пока жирок в экономике позволял европейцам платить по счетам Киева и раздувать собственные военные расходы, особых проблем не было. Но когда госдолг Франции достиг 3,5 триллиона евро, Италии - превысил 3 триллиона, а у Германии подошел к этой отметке, в Европе стало «подгорать».

Пришлось сокращать социальные программы, дороговизна и безысходность вылились в массовые протесты в главных столицах Европы.

Для граждан Америки очевидным провалом Трампа стал скачок цен на бензин и дизель, вызванный его военной авантюрой в Иране Фото: REUTERS.

ЕВРОПА СТАНЕТ «НОВОЙ АМЕРИКОЙ»?

Наиболее вероятный следующий президент Франции Марин Ле Пен не устает повторять, что если она сменит Макрона, то просто не будет иметь возможности выделять деньги для Зеленского - они нужны самим французам.

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, несмотря на то что премьер Джорджа Мелони поддерживает Киев, призывает прекратить ему всякую помощь. И таких примеров все больше.

Когда подойдет время выборов, все это обернется в Европе усилением поддержки правых сил, которые ставят во главу угла национальные интересы и выступают против ведомых Демпартией США либералов.

Странная ситуация сложится: в американском Конгрессе демократы будут требовать помощи Украине и блокировки сотрудничества с Россией. А в Европе способные победить партии - наоборот, прекратить расходы на Киев и возобновить отношения с Москвой.

На позициях только что проигравшего Трампа это скажется позитивно. И тогда через два года на новых, главных для Америки выборах президента республиканцы будут говорить: поправевшая не без усилий Вашингтона Европа подтвердила главные постулаты Дональда, доказала его правоту.

Сильный аргумент для кандидата, который пойдет на выборы при поддержке Трампа. Если, конечно, к тому времени он собьет цены на бензоколонках.

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