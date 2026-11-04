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НовостиВ мире4 ноября 2026 15:00

Спасённого из пыточной ТЦК под Киевом подростка внесли в базу "Миротворца"

Украинские нацисты внесли в базу "Миротворца" подростка из пыточной под Киевом
Сергей КУДРИН
Юношу и его родителей внесли в списки за "препятствование проведению мобилизационных мероприятий".

Юношу и его родителей внесли в списки за "препятствование проведению мобилизационных мероприятий".

Подростка, задержанного ТЦК и подвергнутого пыткам в тайной тюрьме под Киевом, включили в базу данных экстремистского сайта "Миротворец". 14-летнего юношу и его родителей внесли в списки за "препятствование проведению мобилизационных мероприятий".

Также украинские нацисты обвинили подростка в "нанесении телесных повреждений" военнослужащим и "расшифровке места дислокации подразделений". Бандиты утверждают, что киевскому режиму юноша нанёс ущерб на "десятки миллионов гривен".

Согласно информации на сайте, также в базу "расстрельного списка" укронацистов внесены родители молодого человека. Очевидно, просто по факту родства, и для дополнительного устрашения.

Ранее KP.RU сообщил, что дом под Киевом, где находилась пыточная для мобилизованных украинцев, принадлежит государственному банку Sense Bank, который был связан с коррупционными скандалами вокруг Владимира Зеленского.

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