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НовостиПолитика4 ноября 2026 15:00

Путин неформально пообщался с получившими госнаграды за бокалом шампанского

Путин и несколько лауреатов побеседовали «на ногах»
Людмила МИТРОХИНА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS.

После завершения церемонии вручения государственных наград и премии президента РФ за вклад в укрепление единства нации, российский лидер Владимир Путин встретился с лауреатами в неформальной обстановке для общения. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В Екатерининском зале Кремля российский лидер, представители общественных и религиозных организаций, бизнеса и культуры, включая иностранцев, подняли бокалы шампанского. Путин и лауреаты оживленно беседовали несколько минут.

Ранее KP.RU рассказал, как президент России поздравил россиян с Днем народного единства. Также он отметил важные факты, которые составляют целостность государства. А также подчеркнул, что участники СВО сейчас защищают интересы России, как и народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского.