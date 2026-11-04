Путин рассказал о преимуществе РФ, в Анкаре задержали десятки россиянок, демократы опережают республиканцев: главные события 4 ноября

Путин: сила и конкурентное преимущество России заключается в ее многообразии Фото: REUTERS.

Сила, богатый потенциал и ключевое конкурентное преимущество России заключается в ее многообразии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной недели «Народы России».

В своем выступлении глава государства призвал бережно относиться к многонациональному достоянию страны и непрерывно укреплять гражданское согласие.

«У нас большая страна. И вновь хочу повторить, в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние», — подчеркнул российский лидер.

Путин особо отметил, что единство народов выступает ключевой несущей конструкцией суверенитета и независимости государства, в связи с чем любые попытки разжигания межнациональной розни должны жестко пресекаться.

«Дорогие друзья, мощный всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение», — добавил глава государства.

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