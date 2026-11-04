Кандидат в депутаты сербского правительства рассказал, что стоит сделать Белграду в работе с Россией. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Сербия обязана заключить долгосрочный газовый контракт с Россией. Об этом заявил кандидат в депутаты от победившего на выборах в государстве «Студенческого списка», профессор Белградского университета Деян Радивоевич на пресс-конференции вопрос о продлении газового контракта с РФ.

Как пояснил политик, продленный договор по газу сохраняет силу до 31 декабря 2026 года на прежних условиях. Однако практика краткосрочных продлений не дает государству, экономике и энергетической системе достаточной предсказуемости. Поэтому властям Белграда нужно действовать решительно.

«Целью должна стать выработка более долгосрочного и стабильного решения. Необходимо стремиться к заключению многолетнего соглашения, например рассчитанного на три года, в котором будут четко определены объемы, цены, графики поставок», - сказал Радивоевич.

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