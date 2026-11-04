Самолет ВВС Франции приземлился рядом с польско-украинской границей Фото: REUTERS.

Французский военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas приземлился в Польше у украинской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные самолета.

«Примерно в 13:35 по московскому времени французский самолет, используемый в том числе для переброски войск и техники, вылетел с военной авиабазы Люксей-Сен-Совер на востоке Франции и направился на восток», — отмечается в сообщении.

Самолет вошел в воздушное пространство Польши в 15:05 по московскому времени и приземлился в аэропорту Жешува в 15:40, у границы с Украиной. Зачем французский самолет приземлился вблизи границы, непонятно. Цель полета не сообщается.

Ранее KP.RU рассказал, что самолет ВВС Франции потерпел крушение во время тренировочного полета. Он совершил аварийную посадку, экипаж успел выбраться из транспортного средства.