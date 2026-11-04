Мэрия Лёсдена пока не решила, нужно ли охранять осквернённое советское кладбище, фото: посольство РФ

В Нидерландах, в городе Лёсден (провинция Утрехт), не решили, нужны ли дополнительные меры для защиты кладбища советских воинов после повторного акта вандализма. Об этом Патриция ван Трихт, пресс-секретарь городской администрации, рассказала ТАСС.

"В настоящий момент еще слишком рано определять, необходимы ли дополнительные меры, и если да, то какие именно. При определении этого важны результаты полицейского расследования", - сказала она.

Власти Лёсдена пока не могут назвать сроки и влияние реставрации мемориала на его доступность. Обсуждение планируют провести с полицией, муниципалитетами Лёсдена и Амерсфорта, Фондом военных захоронений и "Советомское поле славы".

Размер ущерба и стоимость реставрации не определены. За восстановление отвечают муниципалитет Амерсфорта и Фонд военных захоронений, Лёсден не участвует в финансировании. Кладбище закрыто для посещения. Камеры видеонаблюдения, неисправные после акта вандализма, отремонтированы. Оба эпизода осквернения считаются неприемлемыми, так как мемориал посвящен памяти 865 советских героев.

Ранее KP.RU сообщил, что посольство РФ в Гааге потребовало от Нидерландов срочно расследовать осквернение кладбища советских воинов, уточнив, что Москва ждёт наказания виновных.