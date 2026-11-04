Мошенники нацелились на IT-специалистов: их обманывают с помощью фейковых собеседований Фото: Оксана ЗУЙКО.

Мошенники придумали новую схему охоты на IT-специалистов: под видом рекрутеров они зовут на фейковые собеседования, чтобы заразить компьютеры соискателей и добраться до ресурсов их работодателей. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказали аналитики.

Киберэксперт Сергей Трухачев отметил, что сценарий простой: кандидату назначают видеовстречу, а потом просят поставить «обновление» якобы для стабильной связи. По данным анализа доменов, в октябре 2026 года число новых адресов с названиями сервисов видеоконференцсвязи выросло на 104% к сентябрю — с 1 575 до 3 206. За год с ноября 2025-го нашли 21 852 уникальных домена, связанных с ВКС, а слова offer и «оффер» встретились в 56 495 доменах.

В теневой среде активно ищут контакты соискателей, в том числе через доступ к сотрудникам сервисов объявлений и рекрутинговых площадок и через утекшие базы сайтов по поиску работы. Ценятся массовые отклики и люди, которые ищут работу прямо сейчас: так поддельное предложение выглядит убедительнее.

Специалист пояснил: когда поиск работы затягивается, приглашение на интервью становится особенно ценным. Злоумышленники давят на страх упустить оффер, торопят и просят выполнить технические инструкции, пока интервьюер якобы ждет подключения. Пользователь получает ссылку, имитирующую сервис видеосвязи, через десятки секунд всплывает сообщение о проблемах со звуком или соединением и предложение обновить ПО. Под видом обновления ставится вредоносная программа, которая крадет пароли, рабочие сессии и документы.

Ранее KP.RU писал, что мошенники начали обманывать студентов колледжей под видом сотрудников учебных заведений, «Госуслуг» и правоохранительных органов. У доверчивых удаётся выманить личные данные и пароли аккаунтов.