Туск решил засекретить детали предстоящей встречи с Навроцким Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался раскрывать подробности и формат предстоящей встречи с президентом страны Каролем Навроцким, посвященной поиску путей выхода из острoго конституционного кризиса.

Отвечая в среду, 4 ноября, на вопросы журналистов о времени, месте и повестке переговоров, глава польского правительства заявил о намерении провести диалог без присутствия прессы и сторонних наблюдателей.

«Это будет встреча с глазу на глаз, остальное — тайна», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее вечером во вторник, 3 ноября, Туск публично сообщил, что направил Навроцкому предложение провести встречу один на один с целью преодоления возникшего тупика.

Поводом для экстренных консультаций стало резкое обострение противостояния между президентским дворцом и канцелярией премьера, вспыхнувшее на прошлой неделе из-за Конституционного суда Польши. Пресс-секретарь президента республики Рафал Леськевич заявил, что Туск действует как диктатор, используя правоохранительные органы для давления на судебную власть.