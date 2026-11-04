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НовостиПолитика4 ноября 2026 15:31

Путин вручил Медаль Пушкина потомку первого канцлера Германии Бисмарку

Бисмарк получил медаль Пушкина за продвижение русской культуры за рубежом
Арина СЕРОВА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин в День народного единства наградил медалями Пушкина группу иностранных граждан, которые являются верными соратниками страны. Среди них оказался основатель российско-немецкого проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк - потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В числе удостоенных награды также директор Дома культуры «Мексика - Россия» американка Каролина Гаспар Рамирес, глава компании «Спейс нал» гражданка Республики Корея Ким Чжон А, почетный консул РФ в Гамбии Момоду Ламин Манга, а также министр научно-технологического развития и высшего образования Сербии, гражданин Боснии и Герцеговины Драган Мастилович.

Как отмечается в положении о награде, медалью Пушкина отмечают заслуги в сфере культуры, а также активную работу по продвижению российского искусства за границей.

Ранее президент РФ поздравил всех граждан страны с Днем народного единства. Как он отметил, русский народ является основой Российской Федерации, благодаря которому она развивается.