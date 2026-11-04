Путин вручил Медаль Пушкина потомку первого канцлера Германии Бисмарку

Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин в День народного единства наградил медалями Пушкина группу иностранных граждан, которые являются верными соратниками страны. Среди них оказался основатель российско-немецкого проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк - потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В числе удостоенных награды также директор Дома культуры «Мексика - Россия» американка Каролина Гаспар Рамирес, глава компании «Спейс нал» гражданка Республики Корея Ким Чжон А, почетный консул РФ в Гамбии Момоду Ламин Манга, а также министр научно-технологического развития и высшего образования Сербии, гражданин Боснии и Герцеговины Драган Мастилович.

Как отмечается в положении о награде, медалью Пушкина отмечают заслуги в сфере культуры, а также активную работу по продвижению российского искусства за границей.

Ранее президент РФ поздравил всех граждан страны с Днем народного единства. Как он отметил, русский народ является основой Российской Федерации, благодаря которому она развивается.