Задержанная из-за событий под Киевом медик входила в топ-100 врачей Украины Фото: Артем КИЛЬКИН.

Врач Валентина Молодая, одна из первых прибывших к дому в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где в подвале незаконно удерживали людей, оказалась специалистом высшей категории. Ранее она вошла в список ста лучших медиков страны, о чем свидетельствуют материалы, изученные РИА Новости.

В социальных сетях Молодой сохранились видеозаписи с торжественной церемонии вручения премии топ-100 врачей Украины, проходившей в 2025 году. На кадрах ведущий представил ее как хирурга и дерматовенеролога высшей категории. На персональных страницах медика также выложено множество материалов, связанных с проведением пластических операций.

Как писал сайт KP.RU, о задержании женщины сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Вскоре после этого ее данные были внесены в базу скандально известного украинского ресурса «Миротворец», где специалиста обозначили как «провокатора».

*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России