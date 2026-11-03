Буданов* заявил о задержании женщины, приехавшей к дому с заложниками под Киевом Фото: REUTERS.

Женщина, прибывшая первой на машине скорой помощи к зданию в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где насильно удерживали людей, задержана украинскими правоохранительными органами. Об этом сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

По его словам, задержанная не имеет медицинского образования. Следствие установило, что она приобрела форменную одежду и автомобиль скорой помощи, после чего как минимум за трое суток до резонансного инцидента регулярно приезжала к указанному дому и активно контактировала с администраторами новостных пабликов.

Ранее стало известно, что указанную девушку внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Напомним, в подвале частного дома под Киевом держали около 40 человек, в основном насильно мобилизованных украинцев и дезертиров. Прибывшие на место медики обнаружили у пострадавших тяжелые травмы и следы пыток, однако охрана не позволила им войти внутрь.

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