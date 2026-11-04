Российский рынок одежды: запасы и диверсификация спасут от роста цен

Закрытие фабрик в Бангладеш не вызовет резкого роста цен на одежду в РФ Фото: Мария АНАНОВА.

Остановка 679 фабрик в Бангладеш не приведет к резкому росту цен на одежду в России. Дело в том, что крупные ритейлеры держат запасы, а заказы перераспределяются на Камбоджу, Турцию, Вьетнам и Индию. Об этом РИАМО рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Во-первых, значительная часть одежды идет через Китай, Турцию и страны ЕАЭС, а не напрямую из Бангладеш. Во-вторых, российский рынок давно диверсифицирован по поставщикам», - подчеркнул спикер.

По словам эксперта, возможен небольшой рост в сегменте масс-маркета, а именно в пределах инфляции или чуть выше. Однако это вряд ли станет заметным шоком для покупателей.

Как KP.RU писал ранее, рост цен на хлопок заставляет производителей из России менять состав тканей и экономить на производстве. Так, чтобы сохранить доступный ценник, производители увеличивают долю полиэстера и вискозы.