НАБУ задержало первого замглавы департамента СБУ Дуку

Дуку задержали на фоне обнародования информации о разоблачении преступной организации в рамках операции НАБУ Фото: REUTERS.

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало генерала Сергея Дуку, который является первым заместителем главы департамента защиты национальной государственности СБУ. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, задержание произошло на фоне обнародования НАБУ информации о разоблачении новой преступной организации в рамках операции «Карфаген». Участники группировки систематически передавали взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, офиса генпрокурора и Нацполиции за беспрепятственную работу мошеннических кол-центров. Также эти махинации касались и другого незаконного бизнеса.

Ранее KP.RU сообщал, что руководство Нацполиции Украины на днях отстранило от службы часть своих сотрудников. Это произошло сразу после обысков НАБУ.