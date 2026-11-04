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НовостиВ мире4 ноября 2026 15:52

НАБУ задержало первого замглавы департамента СБУ Дуку

Дуку задержали на фоне обнародования информации о разоблачении преступной организации в рамках операции НАБУ
Арина СЕРОВА
Дуку задержали на фоне обнародования информации о разоблачении преступной организации в рамках операции НАБУ

Дуку задержали на фоне обнародования информации о разоблачении преступной организации в рамках операции НАБУ

Фото: REUTERS.

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало генерала Сергея Дуку, который является первым заместителем главы департамента защиты национальной государственности СБУ. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, задержание произошло на фоне обнародования НАБУ информации о разоблачении новой преступной организации в рамках операции «Карфаген». Участники группировки систематически передавали взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, офиса генпрокурора и Нацполиции за беспрепятственную работу мошеннических кол-центров. Также эти махинации касались и другого незаконного бизнеса.

Ранее KP.RU сообщал, что руководство Нацполиции Украины на днях отстранило от службы часть своих сотрудников. Это произошло сразу после обысков НАБУ.