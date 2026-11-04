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НовостиОбщество4 ноября 2026 15:56

Губернатор Моор: силы ПВО отразили атаку беспилотников на Тюменскую область

Губернатор Тюменской области отчитался об отражении атаки на регион
Людмила МИТРОХИНА
Губернатор Моор: силы ПВО отразили атаку беспилотников на Тюменскую область Фото: Александр Река/ ТАСС

Губернатор Моор: силы ПВО отразили атаку беспилотников на Тюменскую область Фото: Александр Река/ ТАСС

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА на Тюменскую область. Пострадавших и повреждений нет. Об этом в соцсетях заявил губернатор региона Александр Моор на своем канале в «Максе».

«Ущерб промышленным объектам не допущен, пострадавших нет. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации. Ситуацию держу на личном контроле», — резюмировал чиновник в сообщении.

Ранее KP.RU рассказал, что киевский режим все чаще атакует гражданские объекты в разных регионах РФ. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это делается для того, чтобы запугать и раскачать общество. Таким образом ВСУ хотят внести смуту и обесценить старания российских военных в зоне СВО.