Разрушены свыше 300 домов и эвакуированы 12 тысяч человек: на Индию обрушился мощный циклон «Мурасу» Фото: REUTERS.

По меньшей мере два человека погибли в результате разгула стихии в индийском штате Андхра-Прадеш, вызванного выходом на побережье мощного циклона «Мурасу». Об этом пишет местная газета The Hindu.

Штормовой фронт обрушился на южную прибрежную часть штата во вторник, 3 ноября, принеся с собой проливные дожди и ураганный ветер. Согласно данным метеорологического департамента Индии, порывы ветра в эпицентре достигали 110–120 километров в час, а в районах Пракасам и Бапатла выпало около 200 миллиметров осадков.

В результате стихийного бедствия повреждены 312 жилых домов, нарушено электроснабжение, а также уничтожены сельскохозяйственные посевы на площади более 52,5 тысячи гектаров.

Директор по управлению стихийными бедствиями штата Андхра-Прадеш Пракхар Джайн сообщил, что экстренные службы проводят эвакуацию населения из наиболее пострадавших районов. К настоящему моменту в специализированных реабилитационных центрах размещено более 12 тысяч жителей.

Тем временем Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает об опасности Эль-Ниньо, пик которого ожидается в конце 2026 года. Это явление приведет к масштабным изменениям погодных условий, включая наводнения в Восточной Африке, США и Южной Америке, а также аномальную жару, засуху и лесные пожары в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и Амазонии.