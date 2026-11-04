Нейросеть ошибается — отвечать сотруднику: эксперт объяснила боязнь компаний внедрять ИИ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Эксперт по внедрению ИИ Мария Лопухина рассказала RuNews24.ru, почему внедрение нейросетей в компаниях часто буксует. По её словам, сотрудники нередко уже пробовали ИИ — для поиска информации, текстов, переписки, — но разовые эксперименты так и не становятся привычкой. Одна из причин — недоверие к результату.

Другая причина — ответственность, уточнила специалист. Ошибка в договоре или расчёте останется ошибкой сотрудника, даже если её допустила нейросеть. Плюс страх потерять ценность: если ИИ справляется с моими задачами, зачем компании я? Особенно когда руководство говорит в основном о сокращении затрат. Мешает и организация: новый инструмент дают при прежней нагрузке, без правил использования данных и времени на освоение.

По словам Лопухиной, успешные примеры показывают важность подготовки. По её мнению, руководителям стоит смотреть не на количество обращений к ИИ, а на качество работы, время и самостоятельность сотрудников.

Ранее стало известно, что использование ИИ повышает зарплату на 40%. Этому есть логичное объяснение — повышение эффективности сотрудника за счёт делегирования некоторых задач.