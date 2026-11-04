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НовостиВ мире4 ноября 2026 16:15

Суд отправил под стражу медработницу, сообщившую о секретной тюрьме в Киеве

Киевские власти пытаются замять дело с секретными пыточными в Киеве
Людмила МИТРОХИНА
Суд отправил под стражу медработницу, сообщившую о секретной тюрьме в Киеве

Суд отправил под стражу медработницу, сообщившую о секретной тюрьме в Киеве

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд отправил под стражу медицинскую работницу, которая рассказала о «тюрьме» для мобилизованных под Киевом. Об этом пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что против участников протеста возбуждают уголовные дела. Женщину-медика, на коленях умолявшую пустить ее для помощи узникам, отправили под стражу. Ее обвиняют в провокации и дискредитации ВСУ, утверждая, что она планировала вытащить уклонистов по заказу. Позже женщину назвали «агентом Кремля» и отправили под стражу.

Ранее KP.RU рассказал, что киевские власти сейчас всеми силами пытаются замять историю с бунтом в Киеве и вскрывшимися подробностями с пыточными в столице Украины. При этом в Европе стараются не замечать беззаконие на Украине.