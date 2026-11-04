Сторонники Самвела Карапетяна собрались у здания СК Армении, фото: Эрик Романенко/ТАСС

В Ереване к зданию Следственного комитета были направлены полицейские подразделения по распоряжению Министерства внутренних дел Армении. Туда доставили Самвела Карапетяна, главу партии «Сильная Армения», и после его задержания у здания собрались протестующие.

У здания Следственного комитета собрались десятки людей, чтобы выразить солидарность с Самвелом Карапетяном, задержанным в среду по обвинению в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба компании «Электрические сети Армении». Участники акции, под звуки патриотической музыки, скандируют: «Самвел! Самвел!» и «Сильная Армения с Самвелом Карапетяном!».

Депутат парламента от «Сильной Армении» Давид Казинян опасается, что Следственный комитет может ходатайствовать об аресте Карапетяна.

Ранее KP.RU сообщил, что сотрудники Следственного комитета Армении провели обыски в квартирах лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и руководителя фракции Нарека Карапетяна.