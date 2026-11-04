Екатерина Райкина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Тело Екатерины Райкиной будет кремировано после церемонии прощания. Об этом сообщили в её семье ТАСС.

«Тело Екатерины Райкиной кремируют после прощания», — говорится в сообщении от источника.

Прощание с дочерью знаменитого артиста пройдет 6 ноября 2026 года. Подробности, куда отправят прах, не сообщаются.

Ранее KP.RU рассказал подробности смерти дочери Аркадия Райкина Екатерины. Оказалось, что она уже несколько лет была прикована к постели. Она боролась с тяжелой болезнью. И последнее время практически постоянно находилась в тяжелом состоянии. Семья говорит, что она балансировала на грани жизни и смерти. В октябре ее госпитализировали с подозрением на острое кишечное кровотечение. Последние дни она провела в больнице.