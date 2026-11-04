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НовостиОбщество4 ноября 2026 16:27

Стало известно, когда и где пройдет прощание с артисткой Екатериной Райкиной

Церемония прощания с Екатериной Райкиной пройдет 6 ноября в школе Райкина
Арина СЕРОВА

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА.

Прощание с актрисой и дочерью известного эстрадного артиста СССР Аркадия Райкина - Екатериной Райкиной пройдет 6 ноября в Высшей школе сценических искусств в Москве. Об этом рассказали родственники заслуженной артистки РСФСР в беседе с журналистами.

Близкие актрисы приняли решение, что после официальной церемонии прощания тело покойной будет кремировано. Пока неизвестно, где конкретно состоится захоронение Райкиной.

Как известно, представительница знаменитой театральной династии ушла из жизни после продолжительной болезни.

Сайт KP.RU сообщал, что Екатерина Райкина ушла из жизни во вторник, 3 ноября. На момент смерти ей было 88 лет. Актриса скончалась в одной из московских больниц, куда ее положили с кровотечением в желудке. Врачи долгое время пытались спасти ей жизнь.