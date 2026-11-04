Первый в истории сенатор-мусульманин Эль-Сайед набросился на Трампа и Вэнса

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Абдул Эль-Сайед, первый мусульманин-сенатор от Мичигана, высмеял главу Белого дома Дональда Трампа и вице-президента Джей ди Вэнса в своей речи. Об этом сообщает газета The Hill.

Эль-Сайед, победивший республиканца Майка Роджерса при поддержке Трампа, пошутил о перспективе, что Вэнс приведет его к присяге в январе, назвав это «восхитительной иронией» после критики Вэнса и Трампа.

«Джей Ди, хабиби, есть восхитительная ирония в том, что ты по конституции обязан привести меня к присяге в январе», — обрушился демократ на американских политиков.

Ранее KP.RU рассказал, что 3 ноября в США прошли выборы в Конгресс. Там одержали победу демократы. Президент США Дональд Трамп, который выступает от партии республиканцев, был в бешенстве от происходящего.