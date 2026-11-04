В России предложили выделить отдельные полосы для электросамокатов Фото: Андрей АБРАМОВ.

В России предложили создавать отдельную сеть полос для электросамокатов и других СИМ. Как сообщил депутат Сергей Миронов в беседе с «Абзацем», это убережёт пешеходов и снимет напряжение на тротуарах.

Парламентарий напомнил: Минтранс уже поддержал часть поправок партии о безопасности пешеходов. Но маломощные СИМ эти изменения пока не затронули, и их владельцы по-прежнему могут ездить там, где ходят люди.

Отдельно он высказался о полном запрете поездок на СИМ для несовершеннолетних: до 18 лет у людей не должно быть права управлять электросамокатами и питбайками. Депутата смутили формулировки поправок: пользователям до 16 лет кататься на улицах, набережных и в парках нельзя, а где тогда можно?

Ранее Минтранс предложил запретить перевозку пассажиров на СИМ, перенеся ограничение из оферты кикшеринговых сервисов прямо в ПДД.