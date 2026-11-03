Парам – врозь! На самокатах законодательно запретят ездить по два человека

В ПДД появится строка о запрете на движение по тротуарам для велокурьеров и езде вдвоем-втроем на самокатах. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Обещанного три года ждут? Ну вот, почти дождались! Минтранс анонсировал пакет изменений в ПДД, которые должны помочь навести порядок со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) на наших дорогах. В частности, речь идет о запрете на движение по тротуарам для велокурьеров и езде вдвоем-втроем на самокатах.

Первые базовые правила касательно СИМ разработали еще в 2023 году. Но уже тогда было понятно, что их надо «доводить до ума», на что указывал и президент Владимир Путин. В декабре 2025-го, на заседании Совета по правам человека, он снова обратил внимание на то, то «граждане недовольны присутствием электровелосипедов в пешеходных зонах», а в марте поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность запрета на передвижение курьеров по тротуарам. Речь, разумеется, не о пеших доставщиках, а о тех, кто использует СИМ.

Наконец, ключевые моменты смогли проработать, и Минтранс вынес на общественное обсуждение проект поправок. Что из важного в нем содержится?

Горожане недовольны присутствием электровелосипедов в пешеходных зонах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ?

Первое - дано внятное определение, что такое СИМ. Теперь таковым будет считаться устройство, оснащенное двигателем мощностью от 100 до 250 Вт и имеющее максимальную скорость не выше 25 км/ч. Все что быстрее и мощнее, будет приравнено к мопедам и потребует наличия прав категории «М». Раньше оба вида такой техники считались СИМ, пусть и с некоторыми различиями в правилах их использования.

Отныне если самокат или велосипед приводится в движение не только мускульной тягой, но и двигателем, и способен ехать быстрее 25 км/ч, а его мощность выше 250 Вт, он по сути приравнен к обычным транспортным средствам. Пользователи данных устройств будут обязаны не только иметь права, но и следить за техническим состоянием СИМ, строго соблюдать ПДД и все запреты касающиеся езды в состоянии опьянения, оставления места ДТП и т.д. Движение по тротуарам в их случае будет доступно только при отсутствии поблизости соответствующей велоинфраструктуры, при этом само устройство не должно весить больше 35 кг либо использоваться в коммерческих целях. Грубо говоря, всем доставщикам доступ на пешеходные зоны станет полностью запрещен! Им разрешат кататься лишь по дорогам общего пользования.

Если двигатель есть, но устройство не может ехать быстрее 25 км\ч и не мощнее 250 Вт, то это уже именно СИМ. Пользователь тоже называется «водителем», но права иметь необязательно, хотя знать и соблюдать правила тоже нужно (а пьяным также ездить нельзя!). Лица старше 16 лет смогут пользоваться велодорожками, велосипедными зонами, проезжей частью жилой зоны и прочей сопутствующей инфраструктурой. А дети до 16 лет смогут кататься исключительно за пределами территории общего пользования: на улицы, набережные, скверы и бульвары их не пустят.

Второе – законодательно запретят возить пассажиров на СИМ. Сейчас «езда вдвоем» не допускается только правилами прокатных компаний согласно договору оферты, но именно в законе такой нормы нет. Теперь – будет. Правда, размер штрафов за подобные «покатушки» не ясен.

Третье – для СИМ и «мопедов» введут ряд новых правил. Например, предполагается, что парковаться можно будет только в специально отведенных для этого места, помеченных разметкой и знаком. Причем не получится просто бросить самокат абы как – его надо будет закрепить на подножке в вертикальном состоянии в пределах отведенной зоны.

Появятся специальные дорожные знаки «Велопереезд» и «Велопешеходный переход» - они укажут на места, где проезжую часть можно пересекать без спешивания. Предусмотрена и возможность появления «зон, свободных от СИМ». Их тоже снабдят специальным знаком, который сообщит о запрете использования подобной техники на конкретных участках. Предполагается, что такие знаки установят вдоль узких тротуаров, а также в туристических районах, мест вблизи школ, детских садов и т.д.

Электросамокат теперь по сути приравнен к обычным транспортным средствам. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

НАД ЧЕМ ЕЩЕ РАБОТАТЬ?

- Конечно, хорошо, что с самокатами, электровелами и прочей такой техникой пробуют навести порядок, - рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – Надо ли убрать их тротуаров? Надо! Можно ли ездить на них вдвоем? Нет, нельзя. Появятся новые правила, новые штрафы, новые знаки – все это замечательно. Остается ключевой вопрос – как обеспечить соблюдение новых правил? И хватит ли сотрудникам полиции сил, ресурсов, возможностей следить за порядком? В противном случае все эти нововведения попросту не имеют смысла.

Вопрос вполне очевидный. Допустим, для управления техникой быстрее 25 км/ч нужны права. Но как проверить их наличие? Сможет ли инспектор ГАИ остановить велокурьера, если дежурит пешком? Как отследить и зафиксировать нарушение с помощью камер, если подобные устройства не имеют своих номеров? Они есть у сотрудников служб доставки, но это номера – неофициальные. Не выданы государством, не содержатся в базах МВД. Да и подделать их – несложно. То есть, системы фото-видеофиксации и наблюдения тут не помогут.

- По-хорошему, надо решать еще много моментов. Обсуждать вопрос регистрации и сертификации такой техники. Может, в чуть более легкой форме, по сравнению с автомобилями, но тем не менее. У владельца должен быть документ, подтверждающий характеристики его СИМ – в котором, в частности, точно указаны вес, мощность и максимальная скорость. Должны быть какие-то опознавательные знаки. Ну и надо продумать, какие инструменты понадобятся полиции, чтобы эффективно следить за порядком. Ясно же, что бегать за нарушителям у них не выйдет, - отмечает Ян Хайцеэр.

- В любом случае, вода камень точит. То, что велокурьеров уберут с тротуаров – это уже хорошо. Им там явно не место. Остаются спорные моменты? Остаются. Но вспомним, что было с каршерингом. Когда он только появился, творился полный кошмар – на нем катались и пьяные водители, и подростки без прав. Тем не менее, мало-помалу порядок смогли навести. Думаю, так будет и с СИМ, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» автоэксперт Андрей Ломанов.

Другой момент – насколько вырастет аварийность, когда все эти курьеры массово хлынут на дороги общего пользования? Уже сейчас статистика – не очень. По данным МВД, с января по сентябрь в России зафиксировано 4024 ДТП с участием СИМ. В которых погибло 68 человек и 4269 было ранено. И в большинстве случаев (2823 аварии) виновниками были именно «водители» этих СИМ!

- Наверное, в моменте аварийность и правда подскочит. Но тут все решается просто – просто езди по правилам. Не пересекай дорогу, как вздумается. Не гони на красный свет. Не разворачивайся через сплошную. Следи за тем, чтобы тебя было видно. И большинство опасных ситуаций исчезнут сами собой, - продолжает Андрей Ломанов. – Для этого и важно, чтобы владельцы таких СИМ и мопедов не просто знали, но и соблюдали ПДД. Это, в конце концов, в первую очередь в их интересах. И именно за этим надо следить в первую очередь.

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