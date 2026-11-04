Фридрих Мерц, канцлер Германии Фото: REUTERS.

Маркус Фронмайер, замруководителя фракции «Альтернатива для Германии», раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за выделение дополнительного зимнего пакета помощи Киеву на 200 млн евро. Об этом стало известно из соцсетей представителя партии «АдГ».

«Неужели Фридрих Мерц совсем с ума сошел?» – говорится в сообщении немецкого политика. Ведь Мерц продолжает оказывать поддержку и отправлять деньги на Украину, упорно не замечая проблемы в своем государстве.

Жители Германии не знают, как платить счета, пока канцлер тратит бюджетные средства на другие страны. Отмечается, что Германия предоставит Украине дополнительный зимний пакет помощи в размере 200 млн евро. 100 млн выделит МИД, остальные 100 млн — министерство экономического сотрудничества и развития. Средства пойдут на обеспечение тепло- и энергоснабжения в холода.

При этом Мерц не стал комментировать свое решение журналистам. Он только подчеркнул, что ответственность за поддержку Киева лежит не только на Берлине, но и на других европейских государствах. Он таким образом призвал увеличить финансирование.